Elon Musk svimte av i Moskva

Et lunsjmøte gikk ikke helt som planlagt.

Denne uken ble biografien om den 52 år gamle tek-milliardæren Elon Musk utgitt. Biografien har fått tittelen «Elon Musk», og er skrevet av Walter Isaacson. Biografen er ikke ukjent med å profilere mektige skikkelser, da han har skrevet biografier om blant annet Steve Jobs, Albert Einstein og Leonardo da Vinci.

I biografien omtales blant annet en tur til Russland før Musk grunnla romfartsselskapet SpaceX i 2002.

Det var etter en natt med fest og moro i Paris, den da 30 år gamle Elon Musk dro til et lunsjmøte i Moskva for å realisere en av hans store visjoner den gangen, nemlig å sende et drivhus til Mars.

Det skriver Business Insider, etter å ha lest biografien.

I et lunsjmøte med russiske forretningsmenn, der formålet var å forhandle om kjøp av raketter, skal Musk og hans medreisende ha blitt servert «lite mat og store shots med vodka», ifølge biografien.

– Jeg regnet ut vekten på maten og vekten på vodkaen, og de var omtrent like, sa Musk til Isaacson, skriver Business Insider.

Møtet, som befant seg på bakrommet av en restaurant i Moskva, skal ha endt med at 30 år gamle Musk svimte av og smalt hodet i bordet.

Det ble altså ingen russiske raketter på den ressurssterke gründeren.