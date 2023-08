Burkina Fasos militærjunta sier de har diskutert samarbeid med Russland

Burkina Fasos militærstyre har diskutert samarbeid med Russland, opplyser landets presidentskap. Her håndhilser kuppmaker og president Ibrahim Traore (t.v.) på Russlands president Vladimir Putin. Foto: Sergej Bobylev / TASS Pool Photo via AP / NTB

NTB

En russisk delegasjon hadde torsdag samtaler med Burkina Fasos juntaleder og president Ibrahim Traore i hovedstaden Ouagadougou, opplyser landets presidentskap.

Blant tingene de snakket om, var muligheten for et militært samarbeid, heter det videre. Burkina Faso sparket i vinter ut franske styrker, og Traore omtalte senere Russland som en viktig alliert.

– Det at det franske militæret har dratt, betyr ikke at Frankrike ikke er en alliert. Men vi har strategiske allierte også. Vi har nye typer samarbeid. Russland, for eksempel, er en strategisk alliert, sa Traore i mai.

Det er mistanke om at Wagner-gruppen opererer i landet, noe Tarore har avvist.