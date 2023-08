Paris går til krig mot tigermygg

NTB

Myndighetene i Paris forsøker å bli kvitt asiatisk tigermygg som kan spre alvorlige virussykdommer. Torsdag ble et kvartal sør i byen desinfisert.

Et kvartal sørøst i den franske hovedstaden ble i morgentimene stengt, og innbyggerne ble oppfordret til å holde seg innendørs mens det ble sprøytet insektmiddel på trær, grøntarealer og andre steder der myggen kunne tenkes å trives.

Den asiatiske tigermyggen kan blant annet spre denguefeber, den tropiske sykdommen chikungunya og zikafeber.

Bakgrunnen for aksjonen sør i Paris var at det nylig ble oppdaget et tilfelle av denguefeber i området.

Tigermyggen trives tradisjonelt i tropiske strøk, men klimaendringene gjør at den de siste årene har beveget seg stadig lengre nordover.