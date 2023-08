Russiske kilder melder om ukrainsk framgang ved Verbove

NTB

Russiske militærblogger skriver at ukrainske styrker har rykket fram ved landsbyen Verbove i Sør-Ukraina.

Ifølge russiske militærblogger har ukrainske styrker rykket fram etter kraftig granatild ved landsbyen, som ligger strategisk til ved de russiske forsvarslinjene ved den annekterte Krim-halvøya.

Ukraina forsøker å kjempe seg ned til kysten og dermed strupe Russlands landbro til Krim-halvøya.

De ukrainske styrkene har nylig gjenerobret landsbyen Robotyne, som ligger like ved Verbove.

Den amerikanske tankesmia Institute for the study of war skriver i sin daglige Ukraina-rapport at geolokaliserte bilder viser ukrainske styrker nær de russiske forsvarspunktene ved Verbove.

Bildene skal være tatt onsdag. De viser trolig rekognoseringsstyrker, altså speidere. Torsdag morgen melder altså russiske kilder om ukrainsk framgang her.