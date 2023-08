Kilder: Kinas president dropper trolig G20-toppmøte

NTB

Kinas president Xi Jinping vil trolig ikke delta på G20-landenes toppmøte i India neste uke, sier kilder med kjennskap til saken til Reuters.

To indiske tjenestemenn, en diplomat basert i Kina og en tjenestemann i regjeringen til et annet G20-land sier til nyhetsbyrået at det er ventet at statsminister Li Qiang skal representere Kina på møtet i New Delhi 9. og 10. september.

Talspersoner for utenriksdepartementene i Kina og India har ikke besvart forespørsler om å kommentere Reuters' opplysninger.

Toppmøtet ble sett som en mulighet der Xi kunne møte USAs president Joe Biden, som har bekreftet at han kommer til Delhi. De to landene jobber med å stabilisere et forhold som er blitt anstrengt som følge av flere betente handels- og geopolitiske saker.

De to møttes sist på sidelinjene av et annet G20-toppmøte på indonesiske Bali i november i fjor.

Russlands president har allerede kunngjort at han ikke kommer til toppmøtet, men i stedet sender utenriksminister Sergej Lavrov. Den internasjonale domstolen (ICC) har utstedt en arrestordre på Putin for påståtte krigsforbrytelser. Den russiske president Putin droppet også et toppmøte i Sør-Afrika nylig.