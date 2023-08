Mer enn 40 flygninger skal være innstilt i Moskva

NTB

Mer enn 40 flygninger er innstilt fra Vnukovo- og Domodedovo-flyplassene i Moskva torsdag morgen, ifølge Kommersant. Samtidig meldes det om at en drone er skutt ned.

Avisa viser til en flyovervåkingsside, og skriver at det ikke er oppgitt noen grunn for forsinkelsene. Samtidig melder Moskva-ordfører Sergej Sobjanin at en drone er ødelagt av luftforsvarssystemer nær Moskva.

Flyplasser i den russiske hovedstaden har gjentatte ganger de siste ukene innstilt flygninger på grunn av det russiske myndigheter sier er ukrainske droneangrep mot byen.