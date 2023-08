Overraskende vending i Trump-saken i Georgia

NTB

At Donald Trumps tidligere stabssjef Mark Meadows har valgt å forklare seg i retten i Georgia, overrasker eksperter.

Både Trump, Meadows og 17 andre personer er i delstaten Georgia tiltalt for å ha prøvd å omgjøre valgresultatet i USA i 2020.

Selve rettssaken er ikke i gang, men Meadows inntok likevel vitneboksen mandag denne uken. Årsaken er han håper å få sin sak flyttet til en føderal domstol.

Tiltalte i straffesaker i USA kan nekte å forklare seg i retten, og Meadows' valg vakte derfor oppsikt.

– Jeg er virkelig overrasket over at han inntar vitneboksen, sa den tidligere statsadvokaten J. Tom Morgan til CNN.

Kaotiske uker

I rundt tre og en halv time fortalte Meadows om de kaotiske ukene i Det hvite hus på tampen av 2020.

Trump hevdet at valget var «stjålet», og han og medarbeiderne lette etter argumenter som kunne underbygge påstanden om at Trump var presidentvalgets rettemessige vinner.

Meadows deltok blant annet i en mye omtalt telefonsamtale i januar 2021 mellom Trump og Brad Raffensperger, valgansvarlig i delstatsregjeringen i Georgia. Her ba Trump Raffensperger om å «finne 11.780 stemmer».

I retten sa Meadows at Trump var oppslukt av påstandene om at han var offer for omfattende valgfusk. Dette gjorde det angivelig vanskelig å holde fokus på arbeidet med å avslutte presidentskapet.

– Gjorde bare jobben

Meadows hevdet at han ønsket å finne ut om det var hold i påstandene om valgfusk.

Alt han gjorde i den forbindelse, var i tråd med hans oppgaver som stabssjef, argumenterte han i retten. Dette danner bakgrunnen for kravet om at rettssaken må flyttes til en føderal domstol.

I henhold til føderal lov kan ikke domstoler i delstatene straffeforfølge tjenestemenn for handlinger utført som ledd i utøvelsen av embetet.

Donald Trump på flyplassen i Atlanta i Georgia torsdag i forrige uke. I Atlanta ble Trump først pågrepet og deretter løslatt mot kausjon.

Dommeren Steve Jones framsto mandag som skeptisk til Meadows' argumenter, ifølge nyhetsbyrået Reuters. Det er Jones som skal avgjøre om rettssaken flyttes.

Hvis Meadows får medhold, kan han håpe på å få en mer fordelaktig jury. Tiltalen er tatt ut i Fulton fylke, hvor et stort flertall av innbyggerne er demokrater.

Aksept for flyttingen kan også underbygge et argument om at han ikke gjorde noe galt, men kun utøvde sine oppgaver som stabssjef.

Vanlig å nekte

Påtalemyndigheten mener tvert imot at Meadows gikk utover sine plikter og i stedet bedrev politisk virksomhet. For føderale embetsfolk er dette et lovbrudd.

At han selv valgte å forklare seg i retten, betegnes som en risikabel strategi. I USA er det svært vanlig at tiltalte nekter å vitne i retten.

Alt han sa i løpet av de tre og en halv timene, kan potensielt brukes mot ham og de andre tiltalte når selve rettssaken kommer i gang.

Skulle han få saken flyttet, kan også det få implikasjoner for de andre tiltalte. Minst fire av dem har også bedt om å få sine saker flyttet til en føderal domstol – og det spekuleres på om Trump vil gjøre det samme.

– Framstår desperat

Flytting av sakene vil imidlertid ikke bety at eventuelle dommer kan oppheves av Trump hvis han igjen blir president.

Blir de tiltalte dømt, vil det uansett være for brudd på lovverket i Georgia. Og da har ikke USAs president mulighet til å benåde dem.

Kommentatoren Jennifer Rubin i Washington Post hevder at Meadows likevel framstår som desperat etter å få flyttet saken. Hun mener at han kom med en rekke innrømmelser i retten som kan gjøre det lettere å få ham dømt.

Påtalemyndigheten mener Trump visste at han ikke var offer for valgfusk og at det i stedet var han og medarbeiderne som brøt loven i et forsøk på å omgjøre valgresultatet.

Trump er tiltalt for det samme på føderalt nivå, og denne rettssaken skal etter planen starte i mars neste år.