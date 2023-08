Flere eksplosjoner i Sverige

NTB

Det er natt til torsdag meldt om eksplosjoner i Göteborg, Nyköping og Stockholm.

Det har vært to separate eksplosjoner ved to boligblokker i Göteborg, melder TT. Det er snakk om områdene Olskroken og Kortedala, og meldingene om eksplosjonene kom med ti minutters mellomrom.

– Den første meldingen kom 1.04 og den andre 1.14, sier Frederik Svedemyr i politiet til TT. Det er ikke meldt om personskader, men flere ruter er knust, og biler er skadd ved en av blokkene. Den nasjonale bombegruppa er innkalt. Politiet undersøker om de to eksplosjonene er tilknyttet hverandre.

Det har også vært en eksplosjon ved en bolig sentralt i Nyköping. Beboere i området forteller om et kraftig smell, men det er ikke meldt om personskader.

Også ved en bolig i Norsborg sør for Stockholm, eksploderte noe. Eksplosjonen fant sted rundt klokka 2.

– Vi undersøkte først for å finne ut om det hadde vært skuddløsning. Det var hull i noen vinduer, og enkelte som ringte inn, fortalte om flere smell. Men nå har vi landet på at det har vært en slags detonasjon, og at hullene er forårsaket av splinter, forteller Mikael Pettersson i politiet til Aftonbladet.