USA gir Taiwan våpendonasjon gjennom bistandsprogram

NTB

Biden-administrasjonen har godkjent en våpendonasjon til Taiwan under Foreign Military Financing-programmet (FMF), som vanligvis er forbeholdt suverene stater.

Det framgår av en notis som er sendt til Kongressen, melder Reuters, som har sett notisen. I den heter det at FMF vil tas i bruk for å styrke Taiwans evne til selvforsvar.

FMF er det største militæret bistandsprogrammet som styres av det amerikanske utenriksdepartementet. Det gir primært bistand til utenlandske regjeringer som vil kjøpe amerikansk utstyr og militær trening.

En tjenesteperson i utenriksdepartementet bekrefter overfor Reuters at ordningen er tatt i bruk, men sier at avgjørelsen om å gi Taiwan FMF-bistand ikke betyr at USA har endret standpunkt.

Kina og Taiwan har vært atskilt siden 1949 da kommunistene vant den kinesiske borgerkrigen og overtok makten på fastlandet. De beseirede nasjonalistene søkte tilflukt på øya Taiwan.

Kina anser øya som en del av sitt territorium. FN, Norge og det store flertallet av verdens land forholder seg til dette «ett Kina-prinsippet».