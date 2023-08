Forretningskvinne blir opposisjonskandidaten i Mexicos presidentvalg

NTB

Mexicos opposisjonskoalisjon har valgt den frittalende senatoren og forretningskvinnen Xochitl Galvez som sin kandidat i neste års presidentvalg.

– Vi har bestemt oss for å støtte Xochitl Galvez som eneste kandidat til å lede vår felles front for Mexico, sier leder Alejandro Moreno i PRI, som er med i trepartialliansen.

Galvez representerer høyrepartiet PAN i kongressen og er kjent for sin sans for humor og evne til å få overskrifter i mediene. Hun har far fra urfolksgruppen otomi, har en dagligdags måte å prate på og er kjent for å ta seg rundt i hovedstaden på sykkel.

PAN har gått sammen i en bred koalisjon med det gamle statsbærende partiet PRI og venstrepartiet PRD for å utfordre president Andres Manuel Lopez Obradors parti Morena ved valget neste år. Mexicanske presidenter kan kun sitte i en periode på seks år, og Lopez Obrador kan derfor ikke bli gjenvalgt.

For Morena kniver Mexico Citys ordfører Claudia Sheinbaum og tidligere utenriksminister Marcelo Ebrard om å bli kandidat.