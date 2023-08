Trump anklages for å ha løyet på seg 2 milliarder dollar

USAs ekspresident Donald Trump har oppgitt verdier på egne aktiva til opptil 2,2 milliarder dollar høyere enn hva de virkelig er verdt, hevder New Yorks justisminister Letitia James. Hun saksøker Trump og tre av barna for bedrageri. Foto: Alex Brandon / AP / NTB

NTB

USAs ekspresident Donald Trump oppga usanne opplysninger og skrøt på seg opptil 2,2 milliarder dollar i formue, hevder New Yorks justisminister Letitia James.

James skriver til domstolen i New York at beviser i det sivile søksmålet hun fører mot Trump og tre av barna hans, viser et mønster med «gjentatte og iherdige» løgner fra Trump og familieselskapet fra 2011 til 2021.

James sier at verdien av mer enn et titall verdier og eiendeler er blitt meldt å være hundrevis av millioner dollar mer enn i virkeligheten, og at dette gjør dem skyldige i bedrageri.

– Toppen av isfjellet

– Den samlede effekten av disse mange uærlige planene for å blåse opp Trumps aktiva, og dermed også hans personlige formue, er rystende, sier James.

Hun sier videre at dette kun er «toppen av et mye større isfjell av løgner som delstaten er forberedt på å avdekke i rettssaken».

Mindre enn en time etter James' notat, svarte advokater for Trump og de andre med å be om at det de kaller James' «korstog mot president Trump» stanses. Trump har hele tiden avfeiet søksmålet som politisk motivert.

Barna saksøkes

James saksøkte i fjor både Trump, barna Ivanka, Eric og Donald junior samt familiebedriften Trump Organization. De anklages blant for å ha oppgitt falske opplysninger om størrelsen på sin formue for å berike seg selv.

James mener at de i tillegg til falske opplysninger om formuen, også har løyet om verdi på eiendommer, med hensikt å skaffe seg lån og bekreftelser på at lån er nedbetalt, få forsikringsytelser og å betale lavere skatt. Blant annet dreier det seg om boligen Mar-a-Lago i Florida og toppleiligheten i Trump Tower på Manhattan.

Hun ber Trump betale minst 250 millioner dollar som straff, og om at familien hans ikke lenger skal få drive næringsvirksomhet i delstaten.

Saken skal etter planen starte i New York 2. oktober.