NTB

Russiske styrker skjøt ned to ukrainske droner over Brjansk-regionen sør i Russland, ifølge regionens guvernør.

– Det russiske forsvarsdepartementets luftvernstyrker har stanset et angrep fra ukrainske terrorister, skriver guvernør Aleksandr Bogomaz på Telegram.

– To droner har blitt skutt ned over Brjansk-regionen, skriver han. Bogomaz legger til at det ikke er meldt om skader.