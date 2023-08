Stormen Idalia herjer mens den beveger seg mot Atlanterhavet

NTB

Etter å ha herjet Floridas vestkyst med vind og voldsomme regnbyger, svekket Idalia seg idet den vendte seg mot Georgia og Carolina-delstatene.

Myndighetene prøver onsdag kveld å få oversikt over skadene i de hardest rammede områdene etter at Idalia traff Florida som en kategori 3-orkan med vindhastighet på rundt 125 meter i sekundet.

Stormen forlot Florida onsdag ettermiddag og dro videre til Georgia. Da var den nedgradert til en tropisk storm. Den ventes å passere Charleston i South Carolina tidlig torsdag morgen, for så å gå ut i Atlanterhavet.

Store skader

I Pasco County nord for Tampa har mellom 4000 og 6000 boliger blitt skadd av oversvømmelser. Enkelte steder gjorde stormflo at vannstanden steg med nesten fem meter.

Ifølge CNN var det onsdag kveld mer enn 460.000 som var strømløse i Florida og Georgia.

Det ventes mellom 10–20 centimeter regn ved Floridas vestkyst, det sørøstlige Georgia og østlige deler av North og South Carolina torsdag, ifølge National Hurricane Center.

I byen Valdosta i Georgia, rundt 130 kilometer nordøst for Floridas delstatshovedstad Tallahasse, har redningsbåter reddet folk som har blitt fanget i boligene sine av vannet.

Langs South Carolinas kyst er det meldt om stormflo både i Myrtle Beach, Garden City og på Edisto Island. I Charleston gikk stormfloa over flomvernet onsdag, og folk i sentrum måtte gå rundt med havvann opp til anklene.

Flere dødsfall

Det er meldt om dødsfall, men det er uklart hvor mange. Florida-guvernør Ron DeSantis sa til CNN onsdag at det er meldt inn et «ubekreftet dødsfall» tilknyttet en trafikkhendelse i Florida, mens utrykningspolitiet tidligere sa at to menn døde i to separate og værrelaterte ulykker onsdag morgen.

I Georgia døde en mann som forsøkte å rydde en sperret motorvei, da et tre falt over ende og traff ham, ifølge sheriff Ashley Paulk i Lowndes County. En annen person fikk alvorlige skader i den samme hendelsen.