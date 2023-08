Russland trapper opp atomtruslene idet Ukrainas motoffensiv rykker fram

Etter gjenerobringen mandag rasles deg igjen med sablene.

Russland trapper opp atomtrusler i takt med at ukrainske styrker rykker frem i motoffensiven for å gjenerobre territorium som er erobret under krigen.

Dagen etter at ukrainske myndigheter formelt bekreftet at ukrainske styrker hadde frigjort den sørøstlige bosetningen Robotyne, antydet Andrey Gurulyov, medlem av det russiske parlamentet (Dumaen) og tidligere militærkommandant, på statlig TV tirsdag at området er «det perfekte tilfellet for et taktisk atomangrep».

Gurulyov reagerte på nyheten fra Ukrainas viseforsvarsminister Hanna Maliar mandag om at ukrainske styrker har gjenerobret Robotyne og forsøker å rykke videre frem, skriver Newsweek.

Se video: Russiske soldater: – Bytt til ukrainsk side

Taktiske atomvåpen

Ukraina har vært på motoffensiv i tre måneder for å gjenerobre territorium som Russland har erobret siden februar 2022, og det har vært sammenstøt langs frontlinjene i Donetsk- og Zaporizjzja-regionene.

Bruk av atomvåpen har blitt diskutert flere ganger under hele krigen i Ukraina. Vladimir Putin sa i en TV-sendt tale til Russland i september 2022 at han ville være forberedt på å bruke slike våpen for å forsvare russisk territorium.

Under en sending på TV-kanalen Russia-1 sa Vladimir Solovyov, en av de mest kjente skikkelsene i Kreml-støttede medier, at han mener Russland bør «slå» Ukraina med atomvåpen.

– Så snart de offisielt leverer F-16-flyene, da slår vi til med taktiske atomvåpen, de er overbevist om at vi ikke vil gjøre det. Derfor bør vi gjøre det, sier Solovyov.

Samme dag sa viseministeren i Russlands sikkerhetsråd, Aleksej Sjevtsov, at Russland har utplassert taktiske atomvåpen i Belarus som en del av gjengjeldelsestiltakene som et svar på den «aggressive oppførselen til sine vestlige naboer».

Kjernefysisk apokalypse

Russlands president Vladimir Putin kunngjorde 25. mars at Russland ville stasjonere atomvåpen i Belarus, og sa at dette ikke ville være i strid med ikke-spredningsavtalene.

Selv om Belarus, som er en lojal alliert av Kreml, ikke har deltatt direkte i krigen i Ukraina, har russiske tropper hatt tillatelse til å gjennomføre øvelser på belarussisk territorium siden før krigen startet. Landet ble brukt av Russland til å innlede invasjonen av Ukraina 24. februar 2022.

Russlands utenriksdepartement skisserte tirsdag også på hvilke vilkår landet vil gjenoppta kjernefysiske våpentester, og sa at de vil gjøre det hvis USA gjør det først.

Truslene fra Dmitrij Medvedev, nestlederen i Russlands sikkerhetsråd, har også økt i styrke.

Forrige måned sa Medvedev, som er tidligere president i Russland, at en kjernefysisk «apokalypse» som involverer Russland og vestlige land ikke bare er mulig, men også «ganske sannsynlig».