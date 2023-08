Amnesty: Hundretusener har forsvunnet i Midtøsten

NTB

Flere hundre tusen mennesker har forsvunnet i Syria, Irak, Jemen og Libanon. Noen for godt, andre i regimers fengsel eller opprøreres fangenskap.

De fire landene er herjet av krig og konflikt, og myndighetene har i liten grad vist vilje til å spore opp alle dem som er savnet, konstaterer Amnesty International.

Onsdag ble den internasjonale dagen for forsvunne markert verden over, også i Midtøsten.

– Svært mange har forsvunnet og er savnet i disse fire landene, sier Amnestys Aya Majzoub. Hun markerte dagen i Beirut sammen med familier som forsøker å finne svar på hva som har hendt med deres kjære.

– De respektive regjeringene har ikke gjort noe for å sikre disse familienes rettigheter, sier Majzoub.

Forsvinner fortsatt

Bare i Irak anslår FN at mellom 250.000 og 1 million mennesker har forsvunnet siden 1968. Det gjør Irak til et av de land i verden med flest savnede.

Fortsatt forsvinner mennesker i Irak, og militsgrupper med bånd til regjeringen i landet står ifølge Amnesty bak.

Widad Shammari i organisasjonen Al Haq Foundation for Human Rights i Irak har ikke sett sønnen siden han forsvant i 2006. Lenge var hun alene om å protestere for å få et svar fra myndighetene.

– Men nå har jeg møtt mange andre som står midt oppe i den samme kampen, sier hun.

Kurdiske militssoldater holder vakt i al-Hol-leiren nord i Syria, der titusenvis av familiemedlemmer av IS-krigere holdes innesperret.

Assads fengsler

I Syria er titusener savnet i den tolv år lange krigen. Mange av dem har forsvunnet i Assad-regimets fengsler, for aldri mer å komme til rette.

– Vi hadde store drømmer i 2011, men vi betalte en høy pris, sier den tidligere fangen Fadwa Mahmoud. Hun er i dag med i organisasjonen Families for Freedom.

Ektemannen hennes Abdel Aziz Khayer ble pågrepet av syriske sikkerhetsstyrker i 2012, anklaget for å være regimekritiker. Det samme ble sønnen Maher Tahan. Siden har hun ikke hørt fra noen av dem.

FN-organ

FNs hovedforsamling etablerte i juni et uavhengig organ som skal forsøke å ta rede på hva som har skjedd med alle dem som er savnet siden krigen brøt ut i Syria.

I Jemen har menneskerettsgrupper dokumentert 1.547 tilfeller der personer har forsvunnet siden 2015. Også der antas mange å sitte fengslet.

En regional koalisjon ledet av Saudi-Arabia gikk i mars det året til krig mot den lokale Houthi-bevegelsen, som etter år med kaos hadde tatt kontroll over Jemens hovedstad Sana og store områder nord i landet.

Krigen pågår fortsatt, og de humanitære lidelsene er enorme.

Kjemper for å få svar

– Vi har forpliktet oss til å kjempe helt til siste innsatt er løslatt, sier Najla Fadel, en av aktivistene i organisasjonen Abductees' Mothers Association. Flere av gruppas medlemmer har opplevd trusler og har blitt banket opp under demonstrasjoner.

Under borgerkrigen i Libanon mellom 1975 og 1990 forsvant minst 17.415 mennesker, ifølge offisielle tall.

– Vi gir ikke fra oss rettighetene våre, sier Wadad Halwani, som leder Committee of the Families of the Kidnapped and Missing i Libanon.