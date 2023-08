USA «dypt bekymret» over situasjonen i Gabon

General Brice Clothaire Oligui Nguema ble båret på gullstol av tilhengere i Gabons hovedstad Libreville onsdag, etter at de militære i landet hevdet å ha grepet makten i et kupp. Les mer Lukk

NTB

USA er dypt bekymret over situasjonen i det oljerike vestafrikanske landet Gabon, der de militære onsdag kunngjorde at de hadde grepet makten i et kupp.