Peskov: – Flystyrten med Prigozjin kan ha vært en overlagt handling

En kran og flere kjøretøyer ved stedet der et privat jetfly styrtet Tver fylke i Russland onsdag forrige uke. Foto: AP / NTB

Kremls talsmann Dmitrij Peskov sier foreløpig etterforskning tyder på at Wagner-sjef Jevgenij Prigozjins fly kan ha styrtet som følge av en overlagt handling.

Det er den første erkjennelsen Kreml gir av at Wagner-sjefen ikke var utsatt for en ulykken, men kan ha blitt drept.

– Det er åpenbart at det vurderes ulike teorier, som denne om at dette kan ha vært en bevisst grusomhet, sa Peskov til journalister da han onsdag ble spurt om etterforskningen.

Russland har takket nei til etterforskningshjelp fra Embraer, den brasilianske produsenten av flytypen som Prigozjin var om bord i. Kreml har heller ikke ønsket hjelp fra FNs luftfartsorganisasjon ICAO.

– La oss vente på resultatene av vår russiske etterforskning, sa Peskov da han ble spurt om Russland vil åpne for internasjonal etterforskning.

To måneder etter kuppet

Prigozjin, to av hans fremste medarbeidere og fire livvakter var angivelig blant de ti som mistet livet da et privatfly styrtet nord for Moskva onsdag forrige uke. Kreml avviser å ha vært innblandet i hendelsen.

Flystyrten skjedde to måneder etter at Prigozjin og Wagner-gruppen førte et kortlivet opprør mot den russiske militærledelsen, den største utfordringen mot president Vladimir Putin siden han ble landets leder i 1999.

Video: Her går Prigozjins fly i bakken

Her går Prigozjins fly i bakken

Ingen Putin i begravelsen

Wagner-sjef Jevgenij Prigozjin ble tirsdag gravlagt i en privat seremoni på en kirkegård i utkanten av St. Petersburg, opplyser Wagner-gruppens pressetjeneste.

Kreml opplyste tidligere på dagen at president Vladimir Putin ikke hadde noen planer om å delta i begravelsen.

Det er blitt spekulert på om Putin sto bak flystyrten, men Kreml sier det er vestlige løgner.