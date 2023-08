EU bruker mindre fossilt brensel til strømproduksjon

Økt produksjon av strøm fra solkraft bidro til at EU kuttet bruken av fossilt brensel i strømproduksjonen kraftig i første halvår. Illustrasjonsfoto: Frank May / NTB

NTB

Bruken av fossilt brensel til strømproduksjon falt med 17 prosent i EU i første halvår. I fem land var nedgangen på mer enn 30 prosent.

Portugal, Østerrike, Bulgaria, Estland og Finland var de landene som kuttet mest, viser en studie fra tankesmia Ember. Ytterligere elleve land reduserte bruken av fossilt brensel til å lage strøm med mer enn 20 prosent.

– Nedgangen i bruken av fossilt brensel er et tegn i tiden, sier analytiker Matt Ewen i Ember.

Endringen ble i stor grad drevet av høye priser på kull og gass, redusert etterspørsel og økt produksjon av strøm med fornybar kraft, ifølge studien.

Vindkraftproduksjonen økte med 4,8 prosent sammenlignet med første halvår i fjor, mens produksjonen av solkraft økte med 13 prosent. Dette er likevel ikke nok, mener Ewen.

– Vi må se en raskere utskifting av fossilt til fordel for ren kraft. Det trengs sårt et stort løft, særlig innen sol og vind, for å støtte opp om en motstandsdyktig økonomi i hele Europa, sier han.