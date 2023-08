Ukrainas neste mål er landsbyen Verbove, ifølge eksperter

Nylig frigjorde Ukraina landsbyen Robotyne, cirka 18 kilometer sør for frontlinjen. Eksperter mener å vite hva Ukraina planlegger å ta tilbake neste gang.

Landsbyen Robotyne, som ligger rundt 18 kilometer sør for frontlinjebyen Orikhiv i Zaporizjzja-regionen, skal angivelig ha vært et nøkkelpunkt som forankret Russlands forsvarslinje. Den ligger også på en viktig vei mot det russisk-okkuperte transportknutepunktet Tokmak.

Mandag meldte Ukraina at Robotyne var gjenerobret etter seks dager med tunge kamper mot russiske styrker.

Ukrainas viseforsvarsminister Hanna Maliar har uttalt at ukrainske tropper nå beveger seg sørøst for landsbyen og avanserer mot byene Novoprokopivka og Otsjeretuvato. Maliar hevdet også at ukrainske styrker også rykker frem i den østlige Donetsk-oblasten nær Bakhmut, hvor rundt 44 kvadratkilometer har blitt frigjort siden starten av sommerens motoffensiv.

Men nye rapporter hevder at det er landsbyen Verbove, som ligger omtrent 19 kilometer rett øst for Robotyne, som er de ukrainske styrkenes neste mål. Det skriver Newsweek.

ISW: Ukrainske styrker har rykket frem

Motoffensiven har kanskje ikke gått så raskt som ukrainske myndigheter hadde håpet. Likevel kommer det drypp av positive nyheter fra frontlinjen.

Det har også kommet meldinger om at den ukrainske hæren har oppnådd suksess i kamper i nærheten av Verbove. Dette melder det pro-ukrainske østeuropeiske nyhetsbyrået Visegrad på X, tidligere Twitter.

Også tenketanken Institute for the Study of War (ISW), skrev i en oppdatering mandag at satellittbilder og russiske uttalelser «sannsynligvis indikerer at ukrainske styrker har rykket frem nær Verbove».

– Ukraina vil dele de russiske styrkene i to

Stipendiat Mark Temnycky ved tenketanken Atlantic Council mener Ukrainas fremskritt både i sør og øst tyder på at motoffensiven har blitt nøye organisert.

– Det åpner også døren for ukrainerne til å gjøre ytterligere fremskritt i sør, sier ukrainsk-amerikaneren til Newsweek.

– Basert på nylige fremskritt, antas det at Ukrainas nåværende mål er å kutte landbroen til Krim-halvøya. Det virker også som Ukraina prøver å dele de russiske styrkene i to, slik at de blir avskåret i det sørlige og østlige Ukraina, legger han til.