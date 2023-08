Ukraina anklager Russland for målrettede angrep mot sivile

Innbyggere i Kyiv går blant vrakgods som falt ned fra bygården deres etter at den ble skadd i et russisk angrep onsdag. Foto: Jefrem Lukatskyj / AP / NTB

NTB

President Volodymr Zelenskyjs rådgiver kaller nattens russiske angrepsbølge mot Ukraina for bevisste angrep på sivilbefolkningen.

Uttalelsen fra Mykhajlo Podoljak ble lagt ut på X, tidligere kjent som Twitter, onsdag morgen.

– Dagens kombinerte angrep med krysserraketter og Shahed-droner mot Kyiv er utvilsomt et bevisst angrep på sivilbefolkningen. Motivet er hevn for et økende antall ulykker i Russland, fiaskoer langs fronten, etnisk hat og forsøk på å skremme, skriver Podoljak.

Angrepene mot Ukraina onsdag beskrives som de største siden i vår. I Kyiv ble to personer drept av fallende bygningsrester. Samtidig meldes det også om et stort antall droneangrep mot mål i Russland, der blant annet en flybase nær grensen til Estland ble angrepet. Her skal flere militære transportfly være ødelagt.

Det russiske utenriksdepartementet anklager Ukraina for å stå bak droneangrepene på russisk territorium og sa onsdag at de ikke «vil skje ustraffet».