Militærtopper sier de har tatt makten i Gabon

NTB

Militære offiserer i Gabon sier de har tatt makten i landet, og at helgens valg er annullert. Lyden av skyting kan høres i landets hovedstad.

De to nyhetsbyråene AFP og Reuters skriver at soldatene har kommet med en kunngjøring på TV tidlig onsdag morgen. I den het det at resultatene fra helgens valg ikke er kredible, og at valget derfor er annullert.

– Vi gjør slutt på det nåværende regimet, sier de ifølge AFP.

Militærlederne sier de representer alle landets sikkerhets- og militærstyrker. Videre heter det at landets grenser er stengt inntil videre, og at statlige institusjoner er oppløst.

Meldingene kommer like etter at landets valgmyndighet opplyste at president Ali Bongo hadde vunnet gjenvalg til en tredje periode.

AFP-journalister i hovedstaden Libreville melder at det er hørt skudd. Reuters skriver at det ikke har latt seg gjøre å innhente noen kommentar fra landets regjering.

Gabon er et lite land vest i Sentral-Afrika som grenser til Ekvatorial-Guinea, Kamerun og Kongo-Brazzaville. Landet er blant de mer velstående i regionen takket være rike mineral- og oljeressurser. Befolkningen er på cirka 2 millioner.

Et tidligere forsøk på statskupp i 2011 mislyktes.