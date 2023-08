Klimaaktivister ut mot luksusliv

Miljøaktivister fra Stay Grounded og Greenpeace demonstrerte under konferansen European Business Aviation Convention and Exhibition (EBACE), som ble arrangert i Genève, Sveits, i mai. Klimaaktivister har den senere tid rettet mange aksjoner mot de superrikes livsstil, som står for betydelige klimautslipp. Foto: AP / NTB

NTB

Klimaaktivister har spraymalt en superyacht, hindret privatfly fra å ta av og tettet hull på golfbaner i protest mot søkkrikes utslipp av klimagasser.

Klimaaktivisme har økt i takt med at planeten varmes opp til stadig farlige nivåer, som gir seg utslag i mer ekstrem varme, tørke, skogbranner, ekstremregn og flom rundt om i verden.

Klimaaktivister har lenge protestert mot verdens mest lønnsomme selskaper i olje- og gassektoren, banker og forsikringsselskaper som fortsetter å investere å investere i fossil energi.

I senere tid er taktikken blitt mer ekstrem. I fjor vakte aktivister stor internasjonal oppmerksomhet ved å gå løs på kjente kunstverk, som Van Goghs solsikker, som ble dynket med tomatsuppe. Flere grupper limte seg også fast på motorveier. I sommer har de også aksjonert mot høyprofilerte sportsbegivenheter som golf og tennis og rettet oppmerksomheten mot styrtrike menneskers livsstil.

Vil livsstilen til livs

– Vi retter ikke fingeren mot personene – men mot deres livsstil, og den urettferdigheten den representerer, sier Karen Killeen, aktivist i Extinction Rebellion som deltok i protester på Ibiza i Spania nylig. Ibiza er et av favorittferiestedene for velstående.

Killeen forklarer at gruppen protesterer mot unødvendige utslipp – som når enkeltindivider velger å hente en pizza med sin private yacht.

– Når vi står midt oppe i en klimakrise, er det en vederstyggelighet, mener hun.

Spraymalte en yacht

Killeen og aktivister fra Futuro Vegetal spraymalte en superyacht til rundt 300 millioner dollar som tilhører Walmart-arvingen Nancy Walton Laurie. Demonstranter holdt samtidig opp et skilt der det sto: «Du konsumerer, andre lider».

I Sveits forstyrret rundt 100 aktivister Europas største salgsmesse for privatfly i Genève da de lenket seg fast og hindret flyavganger og folk fra å komme inn på selve utstillingen.

I Tyskland spraymalte klimaalliansen Letzte Generation (Siste Generasjon) et privatfly på ferieøya Sylt. Spanske aktivister tettet hull i golfbaner for å protestere mot sportens store behov for vann – i et Spania plaget av langvarige hetebølger og tørke.

Disney endret vanene sine

I USA ble Abigail Disney, oldebarnet til Walt Disney, arrestert på East Hampton Town Airport i New York i juli sammen med 13 andre demonstranter. Aktivistene hadde blokkert biler fra å komme inn eller ut av parkeringsplassen.

Det var den første av opptil åtte aksjoner som ble utført i det eksklusive Hamptons-området. Aktivister gjorde også skader på en golfbane, forstyrret en museumsgalla og demonstrerte utenfor private luksushjem.

– Jeg pleide selv å bruke privatfly, men nå vil jeg heller bli arrestert for å protestere mot bruken av dem, skriver Abigail Disney i et leserinnlegg i The Guardian.

Hun sier at hun vil prøve å gjøre opp for sin egen uvitenhet da hun brukte farens fly.

– Ja, det er sant at mennesker som eier privatfly, bare utgjør en liten del av befolkningen. Det er fristende å tro at de ikke gjør en forskjell. Men antallet privatfly bare vokser. Siden begynnelsen av pandemien har bruken av privatfly økt med forbløffende 23 prosent. Omtrent 5,3 millioner flygninger med privatfly skjedde i 2022 alene, og antallet er forventet å stige kraftig igjen i 2023, skriver Disney.

Uforholdsmessig mye

Samfunnsforsker Dana Fisher ved University of Maryland mener at luksusliv bidrar uforholdsmessig mye til dagens klimakrise. Hun forstår at aktivistene mener det er viktig å protestere mot utslipp fra luksusliv.

Ifølge en rapport fra 2021 fra den ideelle organisasjonen Oxfam, er de rikeste, som utgjør én prosent av verdens befolkning, ansvarlig for rundt 16 prosent av utslippene innen 2030.

Richard Wilk, økonomisk antropolog ved Indiana University, peker på at luksusreiser utgjør hovedvekten av utslippene til de ultrarike.

Han har offentliggjort estimater av toppmilliardærers årlige utslipp i 2021 og fant at en superyacht – med fast mannskap, tilhørende helikopter, ubåter og bassenger – slipper ut omtrent 7020 tonn karbondioksid i året. Det er over 1500 ganger mer enn en vanlig familiebil.

Privatfly i Europa alene i fjor førte til utslipp av over 3 millioner tonn CO2. Det er tilsvarende det gjennomsnittlige årlige CO2-utslippet til over en halv million innbyggere i EU, ifølge den ideelle organisasjonen Greenpeace.

Uheldig med ensidig kampanje

Klimaforsker Michael Mann fra Pennsylvania State University advarer likevel om at det er uheldig med ensidig kampanje mot enkeltpersoners luksusliv – fordi det kan ta oppmerksomheten bort fra den fossile brenselsindustrien – som står for minst 70 prosent av alle utslipp.

– Løsningen er å få alle til å bruke mindre karbonbasert energi, mener han.

David Gitman, president for Monarch Air Group, en privat charterleverandør i Florida, oppfordrer også aktivistene til å tenke seg om.

– Vil aktivister få resultater dersom de spraymaler et privatfly på en flyplass i Europa? Etter min mening vil de neppe få det, sier han. Gitman mener det er viktigere å rette oppmerksomheten mot programmer som fører til at man får bærekraftig drivstoff.

Samfunnsforsker Fisher tviler også på at aktivisme vil være en effektiv måte å endre livsstilen til de velstående på. Han mener det vil være mer effektivt dersom regjeringer går inn med forskrifter.

I Frankrike har man regulert bruken av privatfly for korte reiser – et tiltak også Nederland nå vurderer.

Men både Fisher og antropologen Wilk mener likevel at protester kan bidra til en endring i folks vaner.

– Offentlig skam er en av de mektigste måtene å kontrollere mennesker på, sier Wilk.

Han mener offentlig skam kan gjøre folk mer bevisste på konsekvensene av handlingene deres.