Australia skal ha folkeavstemning om urfolksrettigheter i oktober

NTB

Australias avstemning om å grunnlovsfeste anerkjennelsen av landets urfolksgrupper vil bli avholdt 14. oktober, sier statsminister Anthony Albanese.

– Den dagen vil enhver australier ha en sjanse som kun kommer én gang per generasjon, til å bringe landet vårt sammen og endre det for det bedre, sier Albanese.

– Jeg ber alle australiere om å stemme ja, legger han til.

Om forslaget blir vedtatt, vil landets urfolksgrupper, hvis forfedre har bodd på kontinentet i minst 60.000 år, bli anerkjent i grunnloven for første gang. Det vil også gi aboriginene og øyfolket i Torresstredet en stemme i nasjonalforsamlingen for å gi myndighetene råd i saker som berører urfolket i Australia.

Torresstredet ligger mellom Australia og Papua Ny-Guinea, og urfolket der regnes for å være atskilt fra aboriginene på fastlandet.

Australia har ikke hatt en folkeavstemning siden 1999, og ingen folkeavstemninger har endt med ja-flertall siden 1977. Ingen av dem har blitt godkjent uten tverrpolitisk støtte, og det er uenighet blant de store partiene om initiativet.

Albanese har lenge sagt at han er sikker på at australierne vil stemme ja, selv om ja-siden har mistet støtte på meningsmålinger de siste månedene, i takt med at den offentlige debatten har blitt mer opphetet og splittende.