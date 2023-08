Ukrainske styrker har ødelagt russisk kystradarstasjon verdt flere milliarder

Det avanserte radaranlegget Predel-E ble brukt til å oppdage, identifisere og peke ut militære mål i Ukraina. Angrepet beskrives som et sviende tap for de russiske styrkene. (Det ukrainske forsvarsdepartementet)

En mobil russisk kystradarstasjon skal ha blitt smadret etter rakettangrep fra ukrainske styrker.

Ifølge den ukrainske forsvarsledelsen skal utstyret være verdt 200 millioner dollar, eller om lag 2,2 milliarder norske kroner.

Les alt om krigen i Ukraina

Det avanserte radaranlegget Predel-E ble brukt til å oppdage, identifisere og peke ut militære mål i Ukraina. Angrepet beskrives som et sviende tap for de russiske styrkene.

Et av Russlands viktigste våpen



Angrepet skal ha funnet sted i Kherson mandag, skriver blant annet Ukrainska Pravda.

Predel-E er et av Russlands viktigste våpen i den elektroniske krigføringen mot Ukraina, og brukes blant annet til å oppdage ukrainske sjødroner før de rekker å nå sine mål. De siste ukene har Ukraina gjennomført flere vellykkede angrep fra sjøen mot Svartehavsflåten og installasjoner på Krimhaløya.

På grunn av vestlige sanksjoner er det vanskelig for Russland å erstatte tapt utstyr.

Betydelig tap på begge sider



Predel-E er et av Russlands viktigste våpen i den elektroniske krigføringen mot Ukraina, og brukes blant annet til å oppdage ukrainske sjødroner før de rekker å nå sine mål. (Skjermdump fra YouTube / Det ukrainske forsvarsdepartementet) Les mer Lukk

«Ingenting kan skjules for oss», skriver forsvarsledelsen på Telegram.

Den intense krigføringen har påført begge parter store tap, både i form av menneskeliv og materielt utstyr. Nå begynner tapene å koste og få vidtrekkende konsekvenser for Putins hær.

Ifølge tenketanken Institute for the study of war (ISW) er russiske styrker nå så utmattet, og tapene så betydelige, at den russiske hæren ikke lenger har kapasitet til å gjøre annet enn å forsvare seg.

Har brutt gjennom russernes forsvarslinjer



«Russland vil ikke være i stand til å gjenoppta store offensive operasjoner på grunn av mangel på infanteri», heter det i den siste oppdateringen. ISW legger til at deres vurderinger anses å være «nesten helt sikre.»

Samtidig raser kampene for fullt. Det har de siste dagene kommet flere uavhengige rapporter, både fra ukrainsk og russisk side, det vil si fra russiske militærbloggere, om at enheter fra Ukraina er i ferd med, eller allerede har klart, å bryte gjennom russernes viktigste forsvarslinje i sør.

Dersom dette stemmer kan det bety at et større gjennomslag er på trappene, noe som kan få stor betydning for krigens videre utvikling.

Video: Her ruller de russiske soldatene unna flammene

Your browser doesn't support HTML5 video. Her ruller de russiske soldatene unna flammene Les mer Lukk

Har kontroll i Robotyne



Russerne beskrives som slitne og demoraliserte. I tillegg mangler russerne reserver som kan erstatte de utslitte styrkene. Dette kan gi Ukraina nye muligheter, og skape nytt momentum.

Gjennombruddet kan ha kommet i Robotyne, som ukrainske styrker skal ha inntatt og nå kontrollerer. Samtidig fortsetter fremrykkingen videre mot den vestlige delen av Zaporizhzhia Oblast, og nær Bakhmut.

Russiske forsvarslinjer er ikke like sterke overalt



Russernes forsvarslinjer består i hovedsak av enorme minefelt, skyttergraver, dragetenner, stridsvogngrøfter, bunkerser, artilleristillinger og andre fysiske hindre. Dette har tatt og tar svært lang tid å rydde, klarere og forsere.

Men russernes forsvarslinjer er ikke like sterke alle steder. Når frontlinjene først er slått hull på, kan ukrainerne rykke inn med flere tropper og sikre nye områder.

Målet er å avskjære de russiske styrkene og hindre forbindelse mellom Krim og den nordlige delen av Ukraina. Da må de først gjenerobre Melitopol og nærme seg Azovhavet.

«Frustrerte russere»



ISW hevder at russernes angrepsavdelinger nå er så svekket at de ikke lenger er operative, men må klare seg med det de har uten å rullere på mannskapene.

«Nedgangen til disse styrkene vil sannsynligvis svekke Russlands evne til å opprettholde komplekse defensive operasjoner. I tillegg vil det nesten helt sikkert frustrere russiske intensjoner om å gjenoppta store offensive operasjoner, som i stor grad var avhengig av relativt eliteinfanteri, som for tiden er mangelvare i Russland».

Video: Zelenskyj: – Vi vil svare

Your browser doesn't support HTML5 video. Zelenskyj: – Vi vil svare

Putin mobiliserer på Krimhalvøya



Det kommer også meldinger om at Russland er i ferd med å starte en ny mobiliseringkampanje på Krimhalvøya.

Ifølge presidentens kontor planlegger de russiske okkupantene å mobilisere opptil 30.000 mennesker og innkalle opptil 10.000 vernepliktige. Disse skal gis opplæring i militær feltmedisin, håndvåpenferdigheter, dronekontroll og fjellklatring.

Lederen for Ukrainas nasjonale sikkerhetsråd, Oleksij Danilov, har tidligere uttalt at deres strategi er å slite ut de russiske styrkene og ødelegge den militære infrastrukturen i de bakre rekker. På den måten håper Ukraina å svekke russernes så mye at de til slutt kollapser.