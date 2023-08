Militærobservatører: – Flere russiske soldater i Belarus

NTB

Opposisjonelle militærobservatører i Belarus sier en ny gruppe russiske soldater er på plass vest i landet for å delta i øvelser.

Ifølge Belaruski Hajun kom soldatene til Brest, nær grensen mot Polen allerede 18. august. De skal være med i en felles militærøvelse med landene i CSTO-gruppen, som i tillegg til Russland og Belarus består av de tidligere sovjetrepublikkene Armenia, Kasakhstan, Kirgisistan og Tadsjikistan.

Øvelsen skal starte 1. september, og ifølge statlige belarusiske medier skal rundt 2500 soldater delta, 300 av dem fra Russland.

Uavhengig av den kommende øvelsen, anslår Belaruski Hajun at ytterligere 2000 russiske soldater er stasjonert på fire baser i Belarus.

En ukrainsk general med ansvar for å forsvare grensen mot Belarus sier på sin side at Russland har trukket alle sine soldater ut av Belarus for å sette dem inn i angrep øst i Ukraina. Det har ikke vært mulig å få dette bekreftet fra uavhengig hold.