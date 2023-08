– Putin forbereder besøk i Kina

Det ligger an til at Vladimir Putins varslede besøk til Xi Jinping skal skje i oktober, sier kilder til Bloomberg. Arkivfoto: Mikhail Klimentjev / Sputnik / Kreml / AP / NTB Les mer Lukk

NTB

Et møte mellom Vladimir Putin og Xi Jinping ser ut til være under oppseiling. Bloomberg skriver at Putin planlegger et besøk i Beijing i oktober.