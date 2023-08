Glem Wagner-leder Jevgenij Prigozjin. Hvem var Dmitrij Utkin, mannen som skal ha gitt navn til den beryktede leiesoldatgruppen, og som også angivelig døde i flystyrten forrige uke?

53 år gamle Dmitrij Utkin var bare en skyggefigur i det vi i dag kjenner som Wagner-gruppen. Gruppens leder, Jevgenij Prigozjin, var ansiktet utad, og den som ledet an da gruppen prøvde seg på et kupp i juni.

Det var også Prigozjin som åpenlyst kritiserte de russiske militærlederne, og som i flere videoer nærmest skrek etter flere våpen.

Men Utkin, som gikk under dekknavnet Wagner, skal angivelig ha gitt navnet til den beryktede leiesoldatgruppen, skriver Al Jezeera.

Han har også blitt sitert som grunnleggeren av gruppen, men i lys av Prigozjins fremtreden, mener flere analytikere at de trolig var et røykteppe for nevnte Prigozjin.

Se video: Putin bryter stillheten om Wagner-flystyrten

Nazi-sympatisør

Utkin skal ha blitt født i byen Asbest 11. juni 1970. Byen ligger i skråningene av Uralfjellene og oppkalt etter sin lokale asbestindustri.

Dmitrij Utkins passfoto.

Utkin skal tidlig ha sluttet seg til militæret, og tjenestegjorde blant annet som oberstløytnant i Russlands to kriger i Tsjetsjenia mellom 1994-2000, ifølge det uavhengige etterforskningsnettstedet Bellingcat.

Bellingcat, som skal ha funnet Utkins CV, skriver også at han i årene 1988-2008, tjenestegjorde i Russlands militære etterretningsavdeling, GRU.

Det er ikke kjent når han forlot militæret, men i 2013 ser det ut til at han har vært ansatt i et mystisk Hongkong-basert privat militærselskap kalt Slavonic Corps.

Utkin skal også ha vært en nazi-sympatisør. Et av få tilgjengelige bilder av Utkin er en selfie som viser tatoveringer av en nazistisk ørn og et Schutzstaffel (SS) symbol på kroppen hans.

Dekknavnet Wagner antas også å være en referanse til Richard Wagner – Adolf Hitlers favorittkomponist.

Fikk æresmedalje av Putin

Da Wagner-gruppen dukket opp for første gang i 2014, i forbindelse med okkupasjonen av Krim-halvøya, spilte Utkin en nøkkelrolle i krigen i Ukrainas Dobas-region.

Mellom 2015 og 2022 skal Utkin ha vært aktiv i Syria og på det afrikanske kontinentet som en del av Wagner-gruppen.

En BBC-etterforskning i 2021 knyttet ham også til dokumenter som avslørte Wagners involvering i den libyske borgerkrigen.

Han skal ha fått den russiske hedersmedaljen «Order of Courage» for sitt mot og tjenester i Ukraina, av Russlands president Vladimir Putin i 2016.

I Ukraina-krigen hevdes det at han skal ha deltatt i det lange og blodige slaget om Bakhmut. Andre rapporter sier at han har holdt seg til gruppenes aktiviteter i Afrika og Syria.

Om han var involvert i kuppforsøket i juni er fortsatt uklart. Noen rapporter tyder på at han kan ha ledet en av Wagners kolonner.

Det ser i alle fall ut til at han var lojal mot Prigozjin og gruppen helt til slutt.