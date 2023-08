Kraftig vekst for russisk oljeeksport

NTB

Eksporten av råolje med skip fra russiske havner økte kraftig i forrige uke og endte på 3, 4 millioner fat per dag, ifølge en oversikt fra Bloomberg.

Det er det høyeste tallet på åtte uker og 880.000 fat mer per dag enn i den foregående uken.

Veksten er størst fra østersjøhavnene Primorsk og Ust-Luga, men det er også økt eksport fra oljehavner i Svartehavet.

Oppgangen kommer etter at visestatsminister Aleksandr Novak tidligere i måneden sa at Russland ville forlenge begrensningene for oljeprodukter i september.

Kuttet blir riktignok ikke like stort: 300.000 fat per dag i september mot 500.000 fat per dag i august. Det er ikke klart hvilket eksportnivå som er utgangspunkt for de beregnede kuttene.

Bulgaria er nå det eneste EU-landet som åpent tar imot oljetankskip fra Russland. De siste fire ukene har de fått inn rundt 125.000 fat per dag. I samme periode har Tyrkia importert 156.000 fat russisk olje per dag.