Tysk kvinne dømt til 14 års fengsel for å ha latt femåring tørste i hjel i Irak

NTB

En tysk kvinne som var med i IS i Irak, er dømt til 14 års fengsel for å ha latt en femåring tørste i hjel i sola. Jenta var slave for kvinnen og mannen hennes.

Jenta som døde, tilhørte yazidiene, en kurdisk-språklig minoritet som lever i flere land i Midtøsten. Hun døde av tørst etter at hun ble lenket fast og plassert ute i solsteiken av kvinnens daværende ektemann.

En domstol i München har tidligere dømt den 32 år gamle kvinnen til ti års fengsel, men en ankedomstol beordret en ny behandling, og tirsdag ble straffen skjerpet til 14 år.

Kvinnen har tidligere tilstått at hun sto og så på at jenta døde sommeren 2015. Under ankesaken ble det blant annet vektlagt at hun etter femåringens død holdt en pistol mot hodet til jentas mor for å tvinge henne til å slutte å gråte. Domstolen la også vekt på de alvorlige psykologiske konsekvensene drapet har hatt for femåringens mor, og som hun fortsatt lider under.

Den tyske kvinnen ble pågrepet da hun i 2016 forsøkte å fornye identitetspapirene sine ved Tysklands ambassade i Ankara. Hun ble deretter deportert til hjemlandet.

Hennes tidligere ektemann, som er irakisk statsborger, ble dømt til livsvarig fengsel for blant annet folkemord og krigsforbrytelser i Frankfurt høsten 2021.

Da IS kontrollerte store deler av Irak og Syria, ble tusenvis av yazidi-kvinner holdt som slaver.