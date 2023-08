Prins Daniel (50) knallhardt ut mot skilsmisseryktene: – Slemt og falskt

«Det har kommet til vår oppmerksomhet at det spres omfattende negative rykter angående vårt private forhold. Påstander spredte seg om svik i forholdet og en forestående skilsmisse», skrev det svenske kronprinsparet på sosaile medier for å dementere rykteflommen.

Ryktene om at kronprinsesse Victoria og prins Daniel skulle skilles tok fyr etter tolv års ekteskap. Nå snakker prinsen for første gang om den vonde tiden.

– Det var et slemt, falskt rykte som vi opplevde fikk store konsekvenser.

Det forteller prins Daniel i programmet «Prins Daniel 50 år», på SVT.

Kronprinsesse Victoria forlovet seg i 2009 med sin mangeårige kjæreste Daniel Westling. Paret giftet seg 19. juni 2010 i Storkyrkan i Stockholm.

Etter 12 års ekteskap ble rykteflommen så sterk at det svenske kronprinsparet til slutt algte å stå frem med et offentlig dementi på sosiale medier. Der avkreftet paret at de hadde planer om å gå fra hverandre.

Publiserte dementi: «Ryktene er helt ubegrunnede»

«Det har kommet til vår oppmerksomhet at det spres omfattende negative rykter angående vårt private forhold. Påstander spredte seg om svik i forholdet og en forestående skilsmisse. Normalt kommenterer vi ikke rykter og spekulasjoner. Men for å beskytte familien vår ønsker vi å gjøre det klart, en gang for alle, at ryktene som nå spres er helt ubegrunnede», sto det i innlegget, signert «Victoria og Daniel» i februar 2022.

I år fyller prinsen 50 år. Da kommer han igjen inn på ryktene som kastet mørke skygger over det svenske kongehuset.

– Det nådde et nivå hvor vi følte at vi ikke kunne akseptere dette, sier prins Daniel, ifølge Expresssen.

Westling fikk etter bryllupet i 2010 tittelen prins Daniel, hertug av Västergötland.

Dronning Silvia, prins Daniel, prinsesse Estelle, kronprinsesse Victoria, prins Oscar og kong Carl Gustaf under en tidligere feiring av kronprinsessens bursdag.

Venner tok kontakt



Da det sto på som verst ble de også kontaktet av venner som lurte på hva som skjedde. Troverdige medier var også på saken, men interessen for saken økte i stedet for å avta, skriver Aftonbladet.

Klimaks ble nådd da ryktene ville ha det til at paret allerede hadde skrevet en skilsmissesøknad som skulle sendes til Stockholms tingrett. Da var begeret fullt. Dermed tok de beslutningen som fikk svenske rettseksperter til å heve øyenbrynene.

Ville ha gjort det samme igjen



I dag, ett og et halvt år etter dementiet, bekrefter prins Daniel at de ville ha gjort det samme igjen.

– Vi har sagt at vi ikke vil kommentere det mer, vi stengte den døren. Mange venner, både i Sverige og i utlandet, tok kontakt. Jeg tror ingen tilregnelig person tror på det ryktet lenger, sier prinsen i jubileumsintervjuet.

Det svenske kronprinsparet regnes som nære venner av det norske kronprinsparet.

Kronprinsesse Victoria er hertuginne av Västergötland. Hun er eldste barn av kong Carl 16 Gustaf og dronning Silvia, og er nærmeste arving til den svenske tronen.