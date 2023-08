Ukraina advarer mot ny rakettstorm fra Vladimir Putin

Russlands president Vladimir Putin under et møte i Kreml mandag. Foto: Mikhail Klimentyev, Sputnik, Kreml Pool Photo via AP / NTB

NTB

Russland har trolig bygget opp et lager av raketter som kan brukes i en offensiv mot ukrainsk infrastruktur i høst, advarer Ukraina.

Ifølge Ukrainas militær etterretning (GUR) har Russland nå trolig 585 raketter på lager med en rekkevidde på mer enn 500 kilometer. Det opplyste GURs talsperson Vadym Skibitskyj mandag.

Tankesmia Institute for the Study of War i USA skriver at det kan bety at Russland ønsker en rakettoffensiv mot kritisk infrastruktur i høst.

Ukraina anslår imidlertid at det ikke er nok raketter til å gjennomføre en like stor rakettoffensiv som sist vinter.

Hvis tallene stemmer, kan det bety at Russland har bygget opp arsenalet ved mer tilbakeholden bruk av slike langtrekkende raketter i sommer.

Slik er tallene

Tallene fra Skibitskyj viser endringen fra januar, da Ukraina sist kom med et anslag over det russiske rakettarsenalet:

* 270 Iskander-raketter (+126 fra januar).

* 140 Kalibr-raketter (+81 fra januar).

* Rundt 100 Kh-101, Kh-55 og Kh-555-raketter (-18 fra januar).

* Rundt 75 Kinzjal-raketter (+22 fra januar).

* 150 Kh-22 og Kh-32-raketter (-12 fra januar).

Ny strategi

Ifølge Ukraina klarer Russland å produsere rundt 100 raketter av forskjellige typer hver måned.

Ukrainsk etterretning antar at Russland kanskje vil ta i bruk en ny taktikk for rakettangrepene i høst. De tror det kan bli brukt færre raketter og flere droner i luftangrepene.

Skibitskyj sier at Russland jobber med å bedre prosessen i valg av mål og at beslutningene skal tas raskere. Han sier russerne også jobber med å finne bedre baner for å unngå de ukrainske luftforsvarssystemene.