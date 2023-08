Toyota har stanset produksjonen på flere fabrikker i Japan

NTB

Toyota har tirsdag stanset produksjonen ved tolv av selskapets fjorten fabrikker i Japan etter en systemfeil.

– Tolv bilfabrikker med 25 produksjonslinjer er ikke i stand til å behandle ordrer på deler på grunn av en systemfeil. Per nå tror vi ikke at det er snakk om et dataangrep, sier en talsmann for Toyota til AFP.

Driften ved selskapets fabrikker i Japan ble stanset i fjor da en av underleverandørene ble rammet av et dataangrep.