Brente lik funnet i boliger i Brasil

NTB

Brasiliansk politi har åpnet etterforskning etter at det ble funnet ni lik, de fleste av dem forkullede og minst tre av dem barn, i to boliger på landsbygda.

Fem av likene hadde så omfattende brannskader at de ikke var til å kjenne igjen, mens to hadde delvise brannskader og de to siste ikke hadde noen, går det fram i en uttalelse fra politiet i den nordøstlige delstaten Bahia.

Et barn som overlevde, ble tatt til sykehus med alvorlige brannskader. Politiet har ikke oppgitt noen dødsårsak eller hva de ser etter i etterforskningen.

Likfunnet ble gjort i to boliger i Mata de Sao Joao, rundt seks mil fra delstatshovedstaden Salvador. Naboer og familie og venner av de avdøde er blitt avhørt.

Nyhetsnettstedet G1 spekulerer på at det kan dreie seg om et oppgjør mellom rivaliserende kriminelle gjenger. Det ble registrert 6600 drap i Bahia i fjor, den nest høyeste drapsraten i Brasil med 47,1 drap per 100.000 innbyggere.

Det nasjonale snittet er på 23,4 drap per 100.000 innbyggere.