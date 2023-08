Varsler streik ved Chevrons gassanlegg i Australia

NTB

Ansatte ved Chevrons naturgassanlegg vest i Australia varsler streik, opplyser selskapet. Streiken kan føre til uro i det globale energimarkedet, skriver AFP.

De ansatte vil holde streiker fra 7. september ved anleggene i Gorgon og Wheatstone i delstaten Vest-Australia, som er et internasjonalt sentrum for produksjonen av naturgass.

Chevron sier det vil «fortsette å innføre tiltak for å opprettholde trygg og pålitelig drift i tilfelle forstyrrelser ved våre anlegg». Videre heter det at selskapet vil fortsette forhandlinger med de ansatte for å finne løsninger som er i begge parters interesse.

Fagforeningen Offshore Alliance sier at streikene vil trappes opp ukentlig fram til Chevron går med på foreningens krav, og at selskapet til nå har opptrådt «urimelig og inkompetent».

Selv om Europa i stor grad har fylt opp gasslagrene som ble forstyrret av krigen i Ukraina, er det frykt for at knapphet og stor etterspørsel i Asia kan legge press på framtidige forsyninger.

Prisene på naturgass hoppet i været rundt om i Europa tidligere i august da ansatte truet med streik ved gassplattformer offshore tilhørende Woodside Energy i Vest-Australia.

Australia er en av verdens største naturgassprodusenter og -eksportører.