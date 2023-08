Russiske militærbloggere trosser Putin

Propagandakrigen mellom Russland og Ukraina når nye høyder. Nå ber Kreml russiske nasjonalister la være å rapportere om svakheter i den russiske hæren. Men bloggerne nekter å adlyde Putins ordre.

25. august postet flere russiske kommentatorer meldinger om at enheter fra den 205. motoriserte infanteribrigaden manglet tilstrekkelig artilleristøtte.

«Soldatene ble påført betydelige skader under ukrainsk artilleriild på en øy i Kherson. Deres befal ignorerte gjentatte oppfordringer om ytterligere artilleri».

Denne nedslående meldingen på russiske Telegram om tilstanden i deler av de russiske styrkene skal ha falt Kreml-ledelsen svært tungt for brystet.

Samme brigade som sprengte Kakhovka-demningen

Russlands president Vladimir Putin krever lojalitet fra militærbloggere.

Nå strammes skruen ytterligere til. Militærbloggere som formidler denne type innhold bes snarest om å la det være.

Det er ikkje opplyst om brudd på retningslinjene kan medføre straff eller andre former for sanksjoner, men kritikere lever farlig dersom de ikke adlyder ordre.

Avdelingen det er snakk om er for øvrig den samme brigaden som sprengte Kakhovka-demningen i juni. Nå er disse soldatene i trøbbel i Kherson igjen.

Ifølge Institute for the study of war (ISW) skal militærbloggere allerede ha signalisert at de nekter å bøye seg for ordren fra Moskva om å dempe kritikken av egne styrker. Flere av bloggerne ønsker enda hardere skyts for å vinne krigen.

Samtidig skal russiske myndigheter ha publisert nye bilder av soldater ved fronten. Bildene skal vise at russiske soldater ikke mangler noe, men er utstyrt med moderne våpen, og er høyt motiverte skriver Kyiv Independent.

Video: Russiske soldater: - Bytt til ukrainsk side

Ber bloggere melde seg til fronten



I helgen la statlige russiske medier ut opptak som angivelig viser fem russiske soldater som poserer i nye uniformer. I videoen ber soldatene russiske bloggere slutte med å skade brigadens operasjoner ved å klage på mangel på artilleri.

«Militærkommentatorer, som ønsker å hjelpe Russlands invasjon, kan melde seg frivillig til å kjempe i frontlinjene selv», sier soldatene.

Bloggerne er ofte tidlig ute med ny informasjon



Militærbloggernes svar på kritikken er at at de mener videoen er iscenesatt for å avlede kritikk fra brigadens dårlige ledelse.

Det er svært vanskelig å få ut pålitelig informasjon fra begge sider av frontlinjen, spesielt fra den russiske siden, og det er ofte krevende å verifisere påstander om fiendenes tap.

Det er har likevel flere ganger vist seg at militærbloggerne ofte ligger i forkant av informasjonsstrømmen, og at det i ettertid har vist seg å stemme helt eller delvis.

ISW: «Prøver å tie ihjel kritikken»



Ukrainske soldater fra 53. brigade hviler i en skyttergrav ved frontlinjen nær Donetsk, Ukraina, lørdag 19. august 2023. (AP Photo/Libkos)

Vestlig eksperter og ukrainsk etterretning viser derfor jevnlig til militærbloggerne for å underbygge sine egne analyser. Samtidig er det vanlig å overdrive egne seire og fiendenes nederlag. Det er en kjent sak at sannheten ofte er det første offer i enhver krig.

«Det russiske forsvarsdepartementet har konsekvent forsøkt gjennom hele invasjonen å tie ihjel kritikken i det russiske informasjonsrommet. Departementet har ofte sidestilt kritikk av russisk militærkommando i Ukraina med å skade militære operasjoner ved fronten», skriver ISW.

Kritikere elimineres



Den åpenlyse konflikten mellom bloggere og Kreml har lenge vært en verkebyll. Den profilerte kritikeren Igor Strelkov ble i sommer pågrepet etter en rekke svært kritiske uttalelser om hvordan krigen ledes. Han sitter nå i husarrest.

I forrige uke omkom den største kritikeren, Jevgenij Prigozjin i en flystyrt. Han gikk til slutt så langt at han ledet sine menn i et væpnet opprør mot militærtoppene Moskva. Drøye to måneder senere omkom han, sammen med resten av lederskapet i Wagner Gruppen, i det som trolig var en planlagt dødsfelle.

Tidligere har en rekke oligarker og andre samfunnstopper blitt meldt døde på mystisk vis.