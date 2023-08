Ramzan Kadyrov hetser de ukrainske styrkene i nytt innlegg

– Slike taktikker gir dem ikke suksess.

Ukrainas motoffensiv har gått langsommere enn ønsket.

Mye av årsaken er forsvarsverkene russerne har satt opp langs fronten. Særlig de store minefeltene har skapt store utfordringer for ukrainerne, og er en av hovedårsakene til at de ikke har rykket frem så raskt som de ønsker.

Ifølge den tsjetsjenske lederen Ramzan Kadyrov er også taktikken til de ukrainske styrkene grunnen til manglende suksess.

Les mer om Ukraina-krigen her!

Se video: Slipper akkurat unna flammene

Your browser doesn't support HTML5 video. Her ruller de russiske soldatene unna flammene Les mer Lukk

Kadyrov delte video

I et innlegg på meldingstjenesten Telegram søndag hevder Kadyrov at russiske styrker har slått tilbake et forsøk på angrep fra ukrainske tropper i Kleshtsjeyevo-området i Donetsk-regionen i det østlige Ukraina.

Som bevis har han lagt ved en video som angivelig skal vise russiske styrker eliminere ukrainske soldater.

– Taktikken til de væpnede styrkene i Ukraina forblir den samme – med støtte fra teknologi prøver de fortsatt hardnakket å rykke frem på korte avstander. Slike taktikker gir dem ikke suksess, men de holder skytterne våre opptatt og energiske, skriver den beryktede lederen i innlegget, ifølge dansk TV 2.

Befridde landsby i sør

Om det så skal stemme at framgangen i øst møter mye motstand, er det gode nyheter fra fronten i sør.

Mandag kom nemlig melding om at ukrainske styrker har tatt kontroll over landsbyen Robotyne ved fronten sør i landet.

– Robotyne er befridd. Styrkene våre rykker fram sørøst for Robotyne og sør for Mala Tokmatsjka, sier viseforsvarsminister Ganna Maljar til ukrainsk TV mandag.

Robotyne ligger i fylket Zaporizjzja. Landsbyen ligger cirka 10 mil nord for Berdjansk, en havneby ved Svartehavet.