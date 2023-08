Etterretning: Russland avlyser trolig storøvelse

Hvert år trener store russiske styrker, ofte sammen med andre land, på krig. I år blir øvelsen høyst sannsynlig avlyst. Årsak: Mangel på soldater og utstyr.

Vladimir Putins blodige krig har for lengst fått enorme konsekvenser. Mange millioner er sendt på flukt, sivil infrastruktur er ødelagt, barn er deportert, flere hundretusen soldater er enten drept eller lemlestet og traumatisert for livet.

Ifølge New York Times har amerikanske tjenestemenn anslått at det er 170.000-180.000 skadde soldater på russisk side., mens Ukraina trolig har 100.000-120.000 skadde soldater.

Antall falne soldater er beregnet til om lag 120.000 russiske soldater, og nærmere 70.000 ukrainske soldater etter at invasjonen startet.

Ifølge bloggen Oryx, som registrerer militære tap som kan dokumenteres ut fra bilder og film, er enorme mengder russisk militært materiell ødelagt eller erobret.

Russisk maktdemonstrasjon



«Zapad» har i flere år fungert som en russisk maktdemonstrasjon for å vise hele verden hva det russiske forsvaret har å by på. Putin og andre forsvarstopper pleier selv å delta som observatører. I år blir det annerledes. Øvelsen skulle etter planen ha vært avholdt i september. Nå går det mot avlysning.

«Russland har høyst sannsynlig kansellert sin planlagte felles strategiske øvelse, ZAPAD 23, som skulle ha funnet sted i september», skriver det britiske forsvarsdepartementet mandag, ifølge Reuters.

Video: Russiske soldater: - Bytt til ukrainsk side

Russiske soldater: - Bytt til ukrainsk side

Har tømt militære lagre og mobilisert hundretusener



Britisk etterretning konkluderer med at avlysningen kommer som en følge av mangel på personell og utstyr, samt bekymring for innenlands kritikk i en tid hvor mange har mistet sine kjære, og landet er under trene vestlige sanksjoner, skriver Ukrainska Pravda.

Russland har tømt mange av sine lagre med militært materiell. Mobilisering er gjennomført i flere omganger, og pågår fortsatt. Russiske soldater dør i stort antall, og hver eneste dag kommer det meldinger fra frontlinjen om ødelagt utstyr.

Signal til Nato om avskrekking og gjengjeldelse



Britisk etterretning viser til at «Zapad» i mange år har fungert som et signal til Nato om Russlands evne til avskrekking og gjengjeldelse, men etter 18 måneders krigføring er det russiske forsvaret så svekket at de må bruke alt hva remmer og tøy kan holde for å slåss mot Ukraina.

Det Putin trodde skulle bli en kortvarig invasjonskrig, har i stedet utviklet seg til å bli en militær hengemyr som Russland sitter fast. Putin kan når som helst avslutte krigen, og trekke sine styrker ut av ukrainsk territorium, men ingenting tyder på at Russland har planer om dette nå.

«Det russiske militæret underpresterer»

«Det russiske militærets underprestasjoner i Ukraina har fremhevet hvordan landets strategiske øvelser har hatt begrenset treningsverdi, og i stor grad har vært til show». Slik oppsummerer britisk etterretning Putins prestisjeøvelse målt opp mot det russiske styrker presterer på slagmarken i Ukraina.

Sist gang øvelse «Zapad» ble avholdt deltok mer enn 200.000 soldater, og store mengder tanks, fly, helikoptre, rakettsystemer og skip. Styrker fra Belarus var spesielt invitert til å delta.