USA og Kina i handelsministermøte

NTB

Det er svært viktig at USA og Kina har et stabilt økonomisk forhold, sa USAs handelsminister Gina Raimondo da hun møtte kinesiske representanter i Beijing mandag.

Raimondo håper å bedre handelsrelasjonen mellom verdens to største økonomier. De to pleide å være hverandres viktigste handelspartnere, men de siste årene har handelen mellom dem minsket betraktelig.

Amerikanske selskaper melder om økte utfordringer ved å jobbe i Kina, mens Kina har rettet skarp kritikk mot amerikanske tiltak for å hindre at kineserne får tilgang til avansert databrikketeknologi.

Raimondo sa mandag at hele verden venter at de to landene vil ha et stabilt økonomisk forhold, og påpekte at handelen landene imellom er på mer enn 700 milliarder dollar, nesten 7.500 milliarder kroner.

– Det er et komplisert forhold. Det er et utfordrende forhold. Vi kommer selvsagt til å være uenige i visse saker, sa Raimondo.

– Jeg tror vi kan gjøre framgang om vi er direkte, åpne og pragmatiske, la hun til.

Raimondos besøk skal vare i tre dager. Mandag morgen møtte hun Kinas handelsminister Wang Wentao, som sa at det er en «stor glede å ha dialog og koordinering med deg om økonomi og handel».

Besøket er det siste i en rekke besøk fra amerikanske statsråder til Kina de siste månedene, da Biden-administrasjonen forsøker å få ned spenningen mellom stormaktene.