Kunstig intelligens skremmer og fascinerer skjønnlitterære forfattere

Mange forfattere ser kunstig intelligens som en trussel mot både inntekt og selve ideen om kreativitet. Men noen ser også muligheten til å spinne nye historier.

Over 10.000 skjønnlitterære forfattere støttet i sommer et åpent brev fra Authors Guild, der organisasjonen oppfordret KI-selskaper til ikke å bruke opphavsrettsbeskyttet arbeid uten tillatelse eller kompensasjon. The Authors Guild er USAs eldste og største fagorganisasjon for forfattere og støtter ytringsfrihet og opphavsrettslig beskyttelse.

Men selv om kunstig intelligens (KI) åpenbart er truende for mange forfattere kan det også være kilde til nye ideer og kunstneriske verk. KI er i seg selv en spennende historie å fortelle – fenomenet er ikke lenger bare aktuelt for science fiction.

– Jeg er skremt av kunstig intelligens, men også fascinert av den. Den gir håp om guddommelig forståelse, for akkumulering av all kunnskap, men samtidig frykter vi at vi skal bli erstattet av en ikke-menneskelig intelligens, sier Helen Phillips. Hun har skrevet den ferske romanen «Hum», der hun skriver om en kone og mor som mister jobben på grunn av KI.

– Vi ser stadig flere tekstforslag om KI, forteller Ryan Doherty, visepresident og redaksjonsdirektør i Celadon Books. Forlaget har nylig antatt Fred Lunzkers roman «Sike», der fortellingen blant annet dreier seg om en KI-psykiater.

– KI er tidsånden akkurat nå. Og det som er i den kulturelle tidsånden, siver også inn i fiksjonen, understreker Doherty.

Flere kommende KI-romaner

Andre romaner om KI-temaet som ventes i løpet av de neste to årene, inkluderer Sean Michaels «Do You Remember Being Born?», der en poet går med på å samarbeide med et KI-drevet poesiselskap, Bryan Van Dykes «In Our Likeness», om en byråkrat og et faktasjekkingsprogram som også kan endre fakta og A.E. Osworths «Awakened», om en homofil heks og hennes kraftige sammenstøt med KI.

Osworth, som er trans, ønsket å ta et oppgjør med kommentarer fra Harry Potter-forfatteren J.K. Rowling som har fornærmet mange i transmiljøet, og fravriste henne magiens kraft.

Krimforfatter Jeffrey Diger, kjent for sine thrillere, arbeider med en roman som berører temaet KI og metaversen. Metaverse er et begrep som brukes for å beskrive et vedvarende, kollektivt virtuelt rom som mange brukere kan få tilgang til og utforske. Forfatteren mener vi hele tiden må følge med på hvilke samfunnsendringer som er på gang.

Mange forfattere bruker også KI som hjelp for å finne svar på grunnleggende menneskelige spørsmål.

Sierra Greers bok «Annie Bot» dreier seg om en KI-kjæreste utviklet for et menneske – en mann. For Greer var romanen en måte å utforske karakterens sterke ønske om å behage, har hun sagt, og la til at en robotkjæreste gjorde henne i stand til å utforske lyst, respekt og lengsel på måter som var nye og merkelige.

Forme et idealmenneske

Amy Shearns «Animal Instinct» beskriver en verden der mennesker kan skape sine ideelle partnere ved å velge og plukke egenskaper fra ulike individer de møter gjennom datingapper. Shearns ble nylig selv skilt og tok i bruk datingapper

– Det er så rart hvordan du, ved å bruke datingapper, begynner å føle at du går på person-shopping, sier hun.

– Det slo meg – ville det ikke vært flott om du virkelig kunne velge og vrake de beste delene av alle disse menneskene du møter og flette dem sammen for å lage din ideelle person?

– Men jeg tror selvsagt ikke at noen faktisk vet hva som vil være en ideell person for dem – for det er så mye forskjellig som tiltrekker oss – også måten folk overrasker oss på, sier hun, men legger til at det er et interessant tema i en roman.

Bruker KI som hjelp

Noen forfattere skriver ikke om KI, men bruker det derimot aktivt i forfatterskapet.

Tidligere i år brukte journalist Stephen Marche KI ​​til å skrive novellen «Death of An Author», der han lot KI bruke inspirasjon fra mange kjente forfattere, fra Raymond Chandler til Haruki Murakami.

Manusforfatter og humorist Simon Rich samarbeidet med forfatterne Brent Katz og Josh Morgenthau om verket «I Am Code», en thriller på vers som kom ut denne måneden, og som ble generert av KI-programmet code-davinci-002.

Så om mange forfattere frykter hard konkurranse fra KI i årene som kommer, bruker de også selv KI til å skaffe seg nye lesere.