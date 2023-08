Russiske myndigheter sier ukrainske droneangrep er avverget

NTB

Russiske myndigheter opplyser natt til mandag at de har skutt ned droner nære Moskva og i Brjansk-regionen.

Moskva-ordfører Sergej Sobjanin skriver på Telegram at en fiendtlig drone ble skutt ned nære Moskva, og at det ikke er meldt om skadde mennesker eller materielle skader.

Samtidig skriver det russiske forsvarsdepartementet på Telegram at to ukrainske droner er skutt ned over grenseregionen Brjansk. Ei heller der skal det være skader av betydning.

Trafikken på flyplassene Vnukovo og Domodedovo i Moskva og på militærflyplassen Zjukovskij ble igjen stanset midlertidig natt til mandag. Rundt 46 fly ble rammet, ifølge flytrafikkdata.