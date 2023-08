Skytter i Florida hadde rasistiske manifest

Politiet sier at drapene på butikken Dollar General i Jacksonville i Florida lørdag trolig var rasistisk motivert. Foto: John Raoux / AP / NTB

NTB

En 21 år gammel hvit amerikaner er identifisert som drapsmannen som lørdag tok livet av tre svarte amerikanere i en butikk i byen Jacksonville i Florida.

Gjerningsmannen hadde ingen kriminell bakgrunn og kjøpte drapsvåpenet lovlig, opplyser sheriff T.K. Waters på en pressekonferanse søndag.

21-åringen bodde sammen med foreldrene sine i en forstad i Jacksonville.

Myndighetene har beskrevet skytingen, der to menn og en kvinne ble drept, som rasistisk motivert. Gjerningsmannen, som tok sitt eget liv, hadde blant annet etterlatt seg flere manifest hvor han beskrev sitt hat mot svarte mennesker.

Waters sa at manifestene «beskrev gjerningspersonens motbydelige hatideologi», skriver BBC.

– For å si det tydelig: Denne skytingen var rasistisk motivert, og han hatet svarte mennesker, la han til.

21-åringen brukte skuddsikker vest og maske, og hadde med seg en pistol og en rifle med hakekors på, ifølge sheriffen.

Ifølge vitner prøvde 21-åringen først å komme seg inn på det lokale og historisk svarte universitetet Edward Waters University. Da det ikke gikk, dro han i stedet til butikken Dollar General, som lå like i nærheten.

FBI etterforsker drapene som hatkriminalitet.

President Joe Biden fordømmer skytingen, som han påpeker at skjedde samme dag som landet markerte 60-årsjubileet for Marsjen mot Washington, der Martin Luther King jr. holdt sin berømte «I have a dream»-tale.

– Vi må nekte å leve i et land der svarte familier som går til butikken og svarte studenter som går på skolen, lever i frykt for å bli skutt på grunn av hudfargen sin, sier Biden i en uttalelse.