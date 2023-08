Libyas utenriksminister suspendert etter Israel-møte

NTB

Libyas statsminister Abdulhamid Dbeibah har suspendert utenriksminister Najla Mangoush, og det vil bli åpnet en etterforskning mot henne.

Det går fram i en uttalelse fra regjeringen mandag, dagen etter at det ble kjent at hun møtte Israels utenriksminister Eli Cohen i Italia forrige uke. De to landene har ingen diplomatiske forbindelser.

Ministrene diskuterte historiske bånd mellom Libya og Israel, «muligheten for samarbeid mellom landene og israelsk bistand i humanitære saker, landbruk og vannforvaltning», ifølge en uttalelse fra det israelske utenriksdepartementet.

Møtt med demonstrasjoner

Uttalelsen utløste demonstrasjoner i Libya, som ikke anerkjenner Israel.

Det var Italias utenriksminister Antonio Tajani som fikk i stand møtet mellom Mangoush og Cohen.

– Jeg snakket med utenriksministeren om det store potensialet for de to landene, sier Cohen i den israelske uttalelsen.

De to snakket ifølge Cohen også om viktigheten av å bevare arven fra libyske jøder, noe som omfatter renovering av synagoger og jødiske gravlunder i landet.

Libya avviser

Ifølge det libyske utenriksdepartementet takket Mangoush nei til et møte med israelske representanter.

Det dreier seg om et «uforberedt og uformelt treff under et møte ved Italias utenriksdepartement» som ikke innebar «noen diskusjoner, enighet eller konsultasjoner», heter det videre.

Libya «understreker igjen sin komplette og absolutte avvisning av normalisering med Israel».

Libyas presidentråd ber i en uttalelse statsminister Dbeibah om en forklaring på hva som har skjedd. Videre heter det at rådet er overrasket av meldingene om møtet, og at de som har arrangert møtet, «bør holdes ansvarlige».

Siden 2020 har Israel normalisert forholdet til De forente arabiske emirater, Bahrain, Marokko og Sudan gjennom avtaler meklet fram av USA.

Kaotisk situasjon

Libya har vært preget av anarki og kaos siden opprørere med luftstøtte fra Norge og andre Nato-land styrtet Muammar Gaddafis regime i 2011, noe som kompliserer landets utenrikspolitikk.

Libya har i dag to rivaliserende regjeringer. Statsminister Abdelhamid Dbeibahs FN-støttede regjering holder til i Tripoli, mens en regjering i øst støttes av opprørsgeneralen Khalifa Haftar og hans mektige LNA-milits.