Artisten Eddie Skoller er død

Eddie Skoller er død, 79 år gammel. Her er han fotografert under en opptreden på Chat Noir i 1991. Foto: Odd Steinar Tøllefsen / NTB

NTB

Musiker og entertainer Eddie Skoller er død etter lang tids sykdom, opplyser Skollers familie til det danske nyhetsbyrået Ritzau. Han ble 79 år gammel.

Familien opplyser at han sovnet stille inn med sine nærmeste til stede på Rigshospitalet i København.

Skoller ble født i den amerikanske delstaten Missouri i 1944, men bodde det aller meste av livet sitt i Danmark.

Han begynte å opptre på slutten av 1960-tallet, og gjorde suksess med låter som «What did you learn in school today», «En enkel sang om frihed» og «I Middelhavet sardinen svømmer». Skoller var gift med Sissel Kyrkjebø fra 1993 til 2004, og paret fikk to døtre sammen.

Skoller etterlater seg fem barn og kona Dorrit Elmquist.