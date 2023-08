RSF åpner for våpenhvile i Sudan

NTB

Opprørsgruppen RSF sier de er åpne for en langsiktig våpenhvile med den sudanske hæren og tar til orde for nye fredssamtaler.

– Innsatsen for å få slutt på den langvarige krisen må rettes mot å oppnå en varig våpenhvile, kombinert med omfattende politiske løsninger som tar for seg de grunnleggende årsakene til Sudans kriger, heter det i uttalelsen søndag.

Under en plan han kaller for «Sudan gjenfødt», forplikter RSF-leder Mohamed Hamdan Dagalo seg til tidligere foreslåtte prinsipper som et føderalt, flerkulturelt styre, demokratiske valg og en enkelt hær.

Uttalelsen kommer samtidig som hærsjef Abdel Fattah al-Burhan ankom Port Sudan på sin første tur utenfor hovedstaden Khartoum siden kampene brøt ut for 20 uker siden. Regjeringskilder sier han skal reise Saudi-Arabia og Egypt for samtaler med RSF.

Humanitær katastrofe

FN har advart om en «humanitær katastrofe av episke proporsjoner» i Sudan som følge krigen, med økende sult, et helsevesen på randen av kollaps og ødelagt infrastruktur.

4,6 millioner mennesker er ifølge FN drevet på flukt siden de voldsomme kampene brøt ut 15. april mellom styrkene til Burhan og hans tidligere allierte i den paramilitære gruppen RSF.

Nesten 5.000 mennesker er drept i løpet av fire måneder med kamper, ifølge konservative anslag fra Armed Conflict Location amp; Event Data (Acled). Men siden kampene gjør det vanskelig å hente ut de døde, antas det at det reelle dødstallet er mye høyere.

– Jo lenger kampene fortsetter, desto mer ødeleggende er konsekvensene. Noen steder har allerede gått tomme for mat, sa FNs nødhjelpssjef Martin Griffiths før helgen.

Akutt matusikkerhet

Ifølge Verdens helseorganisasjon (WHO) står 20,3 millioner mennesker – over 42 prosent av Sudans befolkning – overfor akutt matusikkerhet.

– Flere hundre tusen barn er allerede alvorlig underernært og i overhengende fare for å dø hvis de ikke får behandling, sa Griffiths, som ber verdenssamfunnet reagere raskt.

FN har bare fått 26 prosent av beløpet de har bedt internasjonale givere om i år, ifølge en talsmann ved FNs nødhjelpskontor OCHA.

– Sivile trenger livreddende hjelp nå; hjelpearbeidere trenger tilgang og finansiering for å levere den, sa Griffiths.