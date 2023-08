Russland sier de sendte kampfly etter amerikansk drone

NTB

Et russisk kampfly har eskortert en amerikansk drone over Svartehavet, melder det russiske nyhetsbyrået Ria.

Ria siterer det russiske forsvarsdepartement på opplysningen om at et russisk Su-30-fly ble sendt på vingene for å følge en amerikansk rekognoseringsdrone av typen Reaper søndag.

Dronen krenket ikke den russiske statens grense, skriver nyhetsbyrået Tass.

– Da det russiske kampflyet nærmet seg, gjorde dronen en u-sving bort fra den russiske statens grense, sier forsvarsdepartementet.