Klatrere sjokkert over tyveri høyt til fjells i Sveits

NTB

Klatrere på fjellet Daubenhorn i Sveits er rasende etter at de oppdaget at tyver har knust en boks til innsamling av penger langs den vanskelige klatreruta.

Metallboksen brukes til innsamling av penger til vedlikehold av klatreruta og sikring av farlige strekninger. Boksen er innmurt i en steinmur på en liten slette på 2.350 meters høyde.

Et medlem av klatregruppa IG Klettersteig oppdaget tyveriet tidligere denne måneden, og man antar at donasjoner til en verdi av flere hundre dollar er borte. Gruppa har lagt ut et bilde av den knuste boksen.

Ruta opp Daubenhorn er Sveits' lengste klatrerute og er i kategorien K5, eller ekstremt vanskelig. Sletta der boksen befinner seg, kan bare nås etter flere timers klatring med spesialutstyr og avansert teknikk, ifølge Patrick Grichting i klatregruppa.

– Dette er ikke mulig for vanlige klatrere. Jeg ville ikke klart å fortsette klatringen med pengene som ikke er mine, i sekken, sier han.

På sin Facebook-side skriver gruppa at de ikke vil gjerningsmennene noe vondt, men at de håper de plages av dårlig samvittighet til evig tid hver gang de tar en tur til fjells.