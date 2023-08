Russisk etterforskningskommisjon bekrefter at Prigozjin døde i flystyrten

NTB

Den russisk etterforskningskommisjonen bekrefter søndag at Wagner-gruppens sjef Jevgenij Prigozjin døde i flystyrten onsdag.

Kommisjonen sier at obduksjonen og DNA-analyser av levningene av de ti som var på flyet, bekrefter deres identitet, og at dette stemmer overens med passasjerlisten.

Prigozjin og flere av hans viktigste medarbeidere var ifølge passasjerlisten på flyet som styrtet nord for Moskva tidligere denne uken. Blant de omkomne er også Dmitrij Utkin.

Her kan du lese alt om krigen i Ukraina!

Prigozjin har vært antatt død siden flyet hans styrtet under uklare omstendigheter onsdag. Årsaken til at flyet gikk ned, er ikke klar, men mange tar det for gitt at det ikke var en ulykke.

Sammen med Utkin grunnla Prigozjin det private leiesoldatselskapet Wagner. Wagner-gruppen har bidratt sterkt i den russiske invasjonen av Ukraina. Tidligere har også Wagner-soldater støttet russiske allierte i land som Syria, Libya, Mali og Den sentralafrikanske republikk.

I juni ledet Prigozjin et opprør mot den russiske militærledelsen, som han tidligere hadde kritisert. 24. juni satte Wagner-styrker kursen mot Moskva, men offensiven ble stanset før den nådde den russiske hovedstaden.

Etter opprøret ble Prigozjin omtalt som en forræder av Russlands president Vladimir Putin.

Se video: – Nå starter vi. Forvent oss!