Dødelige eksplosjoner på LPG-stasjon i Romania

NTB

Én person mistet livet og 57 ble skadd i to eksplosjoner på en fyllestasjon for petroleumsgass (LPG) i nærheten av Romanias hovedstad Bucuresti lørdag.

Etter den første eksplosjonen i Crevedia lørdag spredte brannen seg til to tanker og et hus i nærheten. Det førte til evakueringer i en radius på 750 meter, samt stans i veitrafikken, opplyser rumenske myndigheter.

Rundt 25 brannbiler deltok i slukningsarbeidet. Lørdag kveld eksploderte det på nytt på LPG-stasjonen, og 39 brannkonstabler og to politifolk som var kommet for å slukke den første brannen, ble skadd her, opplyser viseinnenriksminister Raed Arafat.

To brannkonstabler og to sivile var så alvorlig brannskadd at de natt til søndag ble fløyet til sykehus i Italia eller Belgia for behandling. Flere andre sendes til behandling i utlandet senere, sier Arafat.

Mange er alvorlig skadd, og dødstallet fryktes å stige, ifølge helseminister Alexandru Rafila.

Det er ikke klart hva som forårsaket eksplosjonen, men Arafat sier at stasjonen var stengt, og ikke lenger hadde tillatelse til å holde åpent.

Det er utbredt sinne i Romania på grunn av slapp håndheving av sikkerhetsbestemmelser. I 2015 mistet 64 mennesker livet i en brann på en nattklubb i Bucuresti etter at det ble avfyrt fyrverkeri innendørs.