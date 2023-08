Tre døde da amerikansk militærfly styrtet i Australia

Et amerikansk V-22 Osprey ved en annen anledning. Flytypen har vært involvert i flere ulykker de siste årene. Les mer Lukk

NTB

Tre marinesoldater mistet livet da et V-22 Osprey-fly fra det amerikanske forsvaret med over 20 personer om bord, styrtet søndag under en øvelse i Australia.