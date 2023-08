Ukraina sier de skjøt ned fire russiske raketter

NTB

Ukrainske luftvernsystemer ødela søndag morgen fire russiske krysserraketter i utkanten av Kyiv og nord i Ukraina, opplyser Ukrainas luftforsvar.

Flyalarmen gikk i hele Ukraina klokken 5 søndag morgen – klokken 4 norsk tid.

De militære sier at det ble oppdaget åtte raketter, og at fire av dem ble skutt ned av luftvernet. Det er ikke meldt om rakettnedslag noe sted, så de øvrige rakettene kan ha vært falske raketter.

Guvernøren i Kyiv-regionen, Ruslan Kravtsjenko, sier at to personer ble skadd, og at ti bygninger fikk skader fra fallende rester av de nedskutte rakettene.

Et vitne forteller nyhetsbyrået Reuters at det er hørt eksplosjoner i utkanten av hovedstaden. Luftforsvaret sier at fem bombefly var involvert i nattens angrep.

Samtidig opplyser Russlands forsvarsdepartement at de skjøt ned flere ukrainske droner i Brjansk- og Kursk-regionene.

Myndighetene i Kursk sier imidlertid at et høyhus ble truffet av en drone. Ingen ble skadd, men mange vinduer ble blåst ut, ifølge guvernør Roman Starovojt.

Russland har de siste ukene meldt om en rekke ukrainske droneangrep, blant annet i Moskva. Hittil har de gjort lite skade, og ingen er meldt drept, mens russiske angrep på sivile mål i Ukraina har tatt tusener av liv og ført til enorme materielle skader.